dimanche 20 juin 2021 • 87 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Fin de l'aventure à Waasland pour Aboubakary Koita, mais l'ailier belge évoluera encore Jaune et Bleu la saison prochaine.

Il quitte le Freethiel pour le Stayenveld. Il a signé avec STVV et évoluera donc encore en D1A lors de la saison à venir. Passé par la Gantoise et Courtrai, c'est à Waasland-Beveren qu'Aboubakary Koita a vu sa carrière décoller. En deux saisons, il a disputé 51 rencontres et inscrit neuf buts avec les Lions.

Walfoot.be