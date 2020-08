Transferts : Blaise Matuidi à l’Inter Miami (officiel)

iGFM-(Dakar) Après trois ans de bons et loyaux services, Blaise Matuidi a décidé de quitter la Juventus Turin. Le champion du monde 2018 rejoint l’Inter Miami de David Beckham.

La révolution est en marche. Depuis vendredi soir et l’élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Lyon, ça s’agite fortement en coulisses du côté de la Juventus. Dès samedi, Maurizio Sarri a été remercié par les Bianconeri. Des Bianconeri qui ont décidé de confier les commandes de l’équipe première à Andrea Pirlo, nommé quelques jours plus tôt entraîneur de l’équipe U23. Mais du côté des joueurs aussi cela va bouger, puisque le président Andrea Agnelli avait fait comprendre après le match face aux Gones que l’équipe était vieillissante et avait besoin d’un peu de sang neuf.

Plusieurs éléments pourraient donc prendre la poudre d’escampette. Et le premier nom à être sorti est celui de Blaise Matuidi. La presse italienne a expliqué que l’international tricolore n’entrait pas dans les plans du nouveau coach de la Juve. Il était donc invité à se trouver un nouveau point de chute, lui qui est apparu à 45 reprises toutes compétitions confondues cette saison (31 titularisations, 1 but et 2 assists). Et cela n’a pas traîné. En effet, l’Inter Miami a officialisé l’arrivée du Français, qui a quitté le Piémont après trois saisons de bons et loyaux services marquées par l’obtention de plusieurs titres dont notamment trois scudetti.

✍️ 𝗡𝗼𝘄 𝗶𝘁’𝘀 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 ✍️ Welcome to Inter Miami, @MATUIDIBlaise! pic.twitter.com/clBmlWUna1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 13, 2020

« L’Inter Miami CF annonce aujourd’hui la signature d’un champion du monde, 4 fois vainqueur de la Ligue 1 et triple vainqueur de la Serie A, Blaise Matuidi. Le milieu rejoint l’Inter Miami en provenance de la Juventus et va amener son expérience et son talent à l’entrejeu de l’équipe », peut-on lire sur le communiqué. A 33 ans, Blaise Matuidi quitte l’Europe, à quelques mois de l’Euro 2021, et s’en va donc vivre son rêve américain. Il aura fort à faire pour aider une franchise qui a connu des débuts calamiteux. Mais cela ne semble pas lui faire peur, lui qui a donc dit oui au projet proposé par David Beckham, son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain. Avec Matuidi, Miami peut commencer à rêver un peu plus grand !