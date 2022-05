mardi 24 mai 2022 • 448 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Neymar pourrait quitter le PSG cet été en cas d'offre intéressante, renseigne L'Equipe.

Le joueur le plus cher de l'histoire pourrait faire ses valises. Arrivé en 2017 au Paris-Saint-Germain, Neymar pourrait quitter la capitale cet été. Selon L'Équipe, le PSG ne retiendra pas sa star brésilienne en cas d'offre jugée comme intéressante. Barré par de nombreuses blessures depuis son arrivée en France, le numéro 10 parisien a petit à petit perdu de sa stature au sein du club qu'il rejoignait en tant que "meilleur joueur du monde" selon son président il y a 5 ans.



Kylian Mbappé, qui est désormais l'incontestable leader du PSG, ne serait pas opposé à un départ de son coéquipier. Pourtant très proches lors de leur première saison, les deux hommes n'auraient "plus grand chose en commun" selon le quotidien qui ajoute que Mbappé n'hésiterait pas à railler le Brésilien en privé.



Luis Campos, fraîchement arrivé au poste de directeur sportif, serait d'ailleurs persuadé que Neymar pourrait poser problème et chercherait à lui trouver une porte de sortie.