Transferts : Leroy Sané signe au Bayern Munich

iGFM-(Dakar) Le transfert tant attendu de Leroy Sané (Manchester City) au Bayern Munich a été officialisé par les deux clubs.

Courtisé depuis des mois par le Bayern Munich, Leroy Sané y a enfin signé comme annoncé par le club allemand. Ce vendredi, Manchester City a aussi officialisé le départ de son attaquant pour la Bavière. Le joueur de 24 ans a paraphé un bail de cinq ans. Il a été acheté 49 M€ (environ 32 milliards FCFA), alors que son contrat avec City se terminait en 2021. Environ 10M€ (environ 6 milliards FCFA) de bonus font également partie du deal, ainsi que 10% d’une future revente.

Jeudi soir, la version arabe du site du Bayern avait officialisé par erreur l’arrivée de Sané.

« Les objectifs du Bayern me conviennent »

« Le FC Bayern est un très grand club et a de grands objectifs – et ces objectifs me conviennent également. J’ai hâte de relever le nouveau défi et j’ai hâte de m’entraîner avec l’équipe. Je connais Hansi Flick depuis l’équipe nationale U21, nous y avons eu de très bonnes relations. Je veux gagner autant de titres que possible avec le FC Bayern, et bien sûr la Ligue des Champions », a-t-il déclaré.