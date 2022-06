lundi 20 juin 2022 • 1125 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dalar) Les premiers jours de Sadio Mané à Munich s'annoncent palpitants. Ce mardi, l'international sénégalais va fouler le sol munichois pour un montant de 32 millions d'Euros (environ 20 milliards FCFA).

Marid, jour de la visite médicale pour Mané !



Le transfert du Sénégalais au Bayern sera officialisé après un contrôle médical à Munich qui est prévu mardi. La star de Liverpool déménage au Bayern Munich pour 32 millions d'euros plus un maximum de 9 millions d'euros de bonus et a un contrat de trois ans, renseigne le média allemand, Bild.



Il doit être officiellement présenté à l'Allianz Arena mercredi après-midi. La grande scène pour une star mondiale !



Plus récemment, l'entraîneur Julian Nagelsmann (34 ans) y a été présenté à l'été 2021. Côté joueurs, c'était 80 millions de Lucas Hernández en 2019 (26/record d'achats en Bundesliga à ce jour). Ce n'est que dans le cas de transferts très spéciaux que le champion du record choisit cet endroit pour la présentation.



Quel numéro portera le Sénégalais ?



Mané a porté le numéro 10 pendant la majeure partie de sa carrière, y compris les quatre dernières années avec Liverpool et aussi avec l'équipe nationale du Sénégal. Leroy Sané (26 ans) a actuellement le numéro préféré de Mané au Bayern.



Mané parle déjà un peu l'allemand...



Ce que les fans doivent encore savoir sur la nouvelle star offensive...



Mané parle déjà un peu l'allemand. Cela vient de son passage au RB Salzburg (2012 à 2014).



En 2015, le Bayern Mané était à l'écran pour la première fois. Mais le club a décidé de signer Douglas Costa, venu du Shakhtar Donetsk pour 30 millions d'euros. Aujourd'hui, sept ans plus tard, ce n'était plus qu'un constat : l'entraîneur Julian Nagelsmann (34 ans) voulait vraiment Mané. Il apprécie avant tout la souplesse de l'attaquant (ailier et attaquant).



Nagelsmann et Mané ont échangé via WhatsApp



Nagelsmann prévoit avec lui à l'extérieur. Cependant, Mané peut aussi jouer en attaque, comme il l'a fait à Liverpool en fin de saison dernière, notamment lors de la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (0-1).



Autre point positif : Nagelsmann et Mané s'entendent bien et ont été en contact dernièrement via WhatsApp.