lundi 11 avril 2022 • 62 lectures • 0 commentaires

Sport 13 mins Taille

iGFM (Dakar) Coup de tonnerre sur le marché des transferts. Robert Lewandowski a bel et bien décidé de quitter le Bayern Munich et a prévenu sa direction qu'il souhaitait s'engager avec le FC Barcelone, avec lequel il s'est entendu sur les termes d'un futur contrat.

Le mercato estival 2022 s'annonce dantesque. De Mbappé à Dybala en passant par Pogba ou Haaland, nombreuses sont les stars qui risquent de changer d'écurie. Et l'une d'entre elles a visiblement déjà franchi le pas. Il s'agit de Robert Lewandowski. Selon les informations du média polonais TVP Sport, l'attaquant de 33 ans a décidé de s'engager avec le FC Barcelone la saison prochaine.



Alors que certains pensaient qu'il se servait de l'intérêt de clubs pour négocier une meilleure prolongation de contrat avec le Bayern Munich, il a finalement pris la décision de quitter le club qu'il avait rejoint en 2014. Selon TVP Sport, il a informé la direction bavaroise qu'il avait choisi de s'engager pour le FC Barcelone.



Accord total avec le Barça



Rappelons cependant que Lewandowki n'est pas en fin de contrat, puisqu'il est lié jusqu'en 2023. Il faudra donc payer une indemnité de transfert au Bayern, qui avait fait monter les enchères. Le montant de 65 M€ était encore récemment évoqué par la presse espagnole. Le Barça a-t-il les moyens d'une telle opération ? Il a en tout cas séduit l'international polonais, prêt à quitter la Bundesliga où il évolue depuis la saison 2010-2011 (avec le Borussia Dortmund puis le Bayern Munich). L'accord existe en tout cas sur le futur contrat.



En choisissant l'option blaugrana, le meilleur buteur de Bundesliga met aussi un terme à la piste Erling Haaland. Le club catalan dispose en effet de nombreuses options offensives, et Lewandowski, s'il rejoint bien le Barça, retrouvera un ancien camarade du Borussia Dortmund en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. Avec Depay, Fati, Ferran Torres et en attendant la décision de Dembélé, le club catalan est en train de se bâtir une sacrée armada offensive !



Avec Footmercato