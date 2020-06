Transferts : Moustapha Name signe au Paris FC

iGFM-(Dakar) Le Paris FC (L2) a officialisé ce samedi la signature du milieu Moustapha Name (25 ans) qui arrive de Pau.

La Paris FC (Ligue 2) a annoncé ce samedi la signature du milieu Moustapha Name (25 ans) qui arrive de Pau, en National. Name a signé pour trois saisons en faveur du club francilien, comme indiqué sur le site officiel du PFC. La saison passée, Name a disputé 28 matches avec la formation paloise et a inscrit cinq buts.