Transferts : Younousse Sankharé rebondit au CSKA Sofia

Le CSKA Sofia a officialisé lundi sur son site internet la signature de Younousse Sankharé (30 ans). Le milieu formé au PSG, passé notamment par Guingamp et Lille, était libre depuis le 20 novembre 2019 et la résiliation de son contrat avec les Girondins de Bordeaux. Il a passé la visite médicale avec succès et participe aux entraînements. Le club bulgare n’a toutefois pas précisé la durée du contrat.