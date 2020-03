Transport aérien : le Sénégal ferme totalement ses frontieres

iGFM-(Dakar) Après la fermeture partielle du ciel sénégalais, ce mercredi 18 mars 2020 à 23h59, le Ministre Alioune Sarr a pris une mesure additionnelle : la suspension de l’exploitation de tous les vols en provenance et à destination des aéroports du Sénégal à l’exception des vols domestiques entre AIBD et Ziguinchor, des vols cargo, des évacuations sanitaires et des vols spéciaux autorisés. La mesure prendra effet ce vendredi 20 mars 2020 à 23h59 jusqu’au 17 avril 2020, selon les informations de Libération online.