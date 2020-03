Transport interurbain Dakar-Kédougou : Une dame testée positive au covid-19 installe la peur chez les 60 passagers

iGFM (Dakar) – Une dame, revenue de la France, a embarqué à bord d’un bus de transport en commun qui convoyait une soixantaine de passagers vers Kédougou. A Fatick, le bus sera immobilisé par les forces de sécurité. Présentant des symptômes de la maladie à covid-19, elle a vite été transmise aux autorités médicales puis soumise à un test.

«Elle a été isolée et testée. Et le test s’est avéré positif. Ce qui fait que tous ceux qui étaient dans le bus sont considérés comme des cas contacts et seront suivis durant 14 jours. Un suivi qui va requérir beaucoup d’engagement. Il faudra aussi rassurer les personnes qui étaient dans le bus et leurs familles. Mais le cas suspect n’est pas arrivé à Kédougou. C’est à Fatick qu’il a été intercepté», a indiqué Fodé Danfakha, médecin chef du District sanitaire de Kédougou.