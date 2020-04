Transport interurbain: Des centaines de véhicules immobilisés, plusieurs personnes arrêtées

La gendarmerie nationale continue sa croisade contre les véhicules qui continuent de braver l’interdiction du transport interurbain en cette période d’état d’urgence. Elle a renseigné, aujourd’hui, que des centaines de véhicules ont été immobilisées durant leurs opérations de ces derniers jours.

La section aérienne de la gendarmerie déployée

«Depuis l’instauration de l’état d’urgence, les opérations menées par la gendarmerie dans ce sens ont permis d’arrêter plusieurs conducteurs particuliers et ceux des transports publics qui continuent de braver ces différentes interdictions. Ainsi, les brigades de gendarmerie de Touba, Tivaouane et Yenne ont obtenu des résultats importants dans le cadre de ce contrôle. Ils étaient des centaines de véhicules à être immobilisés par les gendarmes et plusieurs personnes ont été arrêtées», renseignent les pandores.

Il informent aussi que ces opérations auxquelles participent la section aérienne de la gendarmerie nationale continueront de jour comme de nuit, dans le sens de faire appliquer la loi.

Youssouf SANE