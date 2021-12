vendredi 31 décembre 2021 • 467 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Dans son message à la nation de ce 31 décembre 2021, la Président Macky Sall a annoncé un programme spécial de désenclavement portant sur 2500 Km de routes. Il sera déroulé sur trois ans.

«Les chantiers de ce Programme spécial mobiliseront 60 entreprises sénégalaises, plus de 300 sous-traitants, et génèreront plus de 50.000 emplois», a-t-il annoncé durant son discours de ce vendredi.



Aussi, le chef de l'Etat a mentionné que le montage technique et financier de l’autoroute du Nord Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, et du chemin de fer Dakar-Tambacounda est en cours.



«Nous engagerons en 2022 la modernisation du réseau de transport en commun de la région de Dakar. La première phase portera sur l’acquisition de 400 bus sobres en carbone, pour desservir 14 lignes», a-t-il également annoncé.