iGFM - (Dakar) Ce mardi, le doyen des Juges a donné sa réponse sur la demande de liberté provisoire formulée par les avocats de Fadilou Keita.

Fadilou Keita va rester en détention. C’est ce que renseigne son avocat. En effet, selon Me Khoureychi Bâ, le doyen des Juges a "rejeté sa demande de mise en liberté provisoire." Le coordonnateur du Némékou Tour est accusé de diffusion de fausses nouvelles.



Membre du cabinet de Ousmane Sonko, le fils de Nafi Ngom Keïta avait été interpellé pour un post sur la disparition de Fulbert Sambou et de Didier Badji. Il lui est reproché des accusations contre l'Etat et la gendarmerie.



Par ailleurs, les 15 jeunes partisans de ousmane Sonko, qui avaient bénéficié d’un retour de parquet hier lundi, ont fait l’objet de la même mesure ce mardi aussi, informe leur avocat. Ils avaient été arrêtés à la Cité Keur Gorgui, jeudi dernier.