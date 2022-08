mardi 23 août 2022 • 375 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Le maître coranique de 38 ans Youssouf Traoré est attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour abus de confiance d’une somme estimée à 15 millions de francs CFA.

En effet Il était chargé depuis 2017 de récupérer le loyer de l'immeuble de Mamadou Konté, mais en un moment donné il n’arrivait plus à reverser l’argent, informe le quotidien l’Observateur dans sa parution du jour.



Mamadou Konté dépose une plainte contre Youssouf Traoré, avec qui il entretient des liens familiaux.

«Traoré a reconnu les faits à la barre mais il a déclaré qu’il a utilisé l’argent pour les impôts et les frais de réfection de sa maison familiale. Toutefois il avait l’intention de rembourser l’argent, mais que le plaignant lui demandait de payer d’un seul coup sa dette ».



Le tribunal a condamné le maître coranique à six mois de prison avec sursis et à verser 11 millions de francs CFA à Mamadou Konté.