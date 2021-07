vendredi 9 juillet 2021 • 654 lectures • 0 commentaires

Waly Seck, a joint l’acte à la parole et esté en justice contre plusieurs personnes l’accusant de faire la promotion des Lgbt. Une première audience est déjà prévue en aout.

La première audience, dans le cadre des procès engagés par Waly Seck contre ses accusateurs, aura lieu le 11 août. Et ce sera contre la Dtv. Les avocats ont servi, hier jeudi, une citation directe pour diffamation au groupe Excaf Telecom. La correspondance envoyée à la télévision Dtv a été transmise par l'huissier de justice Me Basile Diouf, informe L’Obs. Dans la citation, le Directeur général, Jupiter Diagne, et le prêcheur Oustaz Makhtar Sarr, sont respectivement accusés de diffamation et de complicité de diffamation. Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’obs du jour.