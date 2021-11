dimanche 28 novembre 2021 • 508 lectures • 0 commentaires

Beaucoup de candidats comme le Maire de Saint Louis ont été investis par Dakar.

À défaut d’argument, de bilan ou de programme pour convaincre les populations, ils font appel aux autorités de Dakar pour venir crédibiliser leur candidature. Ils oublient que ce sont des élections locales: ce sont leurs compétences, leur parcours professionnel et humain, leurs portefeuilles relationnelles nationales et internationales, leur probité, leur engagement et leur amour de leur terroir qui feront la différence.



Le Maire n’est ni le préfet encore moins le gouverneur. Il est Investi par le peuple auquel le lie son programme de campagne. Malheureusement beaucoup de candidats n’ont pas de programme ou ont seulement quelques lignes comme programme. Ils font leur l’adage que la parole n’engage que ceux qui l’ont crue! Évidemment de tels candidats ne développent pas les communes, ils s’en servent.



Le Maire ne peut pas se prévaloir des réalisations de l’État du Sénégal dans sa commune lorsqu’il n’est pas à l’origine de l’idée du projet réalisé. Dans tout le pays les Maires sortants exhibent les réalisations des grands projets de l’État pour essayer de convaincre les populations de les reconduire.



Certains sont modestes dans leurs propos d’autres comme ici à Saint Louis abondent dans la démesure. En effet, après 5 ans + 2 ans + quelques mois, de pouvoir communal, la modestie et l’humilité, pour des esprits imprégnés de la culture musulmane et civile saint louisiennes, devaient à défaut d’un silence discret, imposer l’élégance du profil bas.



En fait, toute la nomenclatura dakaroise est convoquée à Saint Louis, par l’enfant gâté de la République, pour nous enfoncer dans la tête que Monsieur le Maire de Saint Louis a des réalisations et par dessus le marché, à force de beaux dessins et de vidéos 3D, qu’il a des projets pour son second mandat.



La place Abdoulaye Wade attend les Ndiaga Ndiaye remplis de spectateurs payés pour assister à cette mise en scène coûteuse. Peu importe le tapage médiatique qui suivra, le soir Ndar demeurera dans sa tristesse! Seul le Programme Ambitieux Réaliste et Réalisable pourra sortir Saint Louis de sa torpeur et fera briller NDAR.



L’argent, les Autorités de Dakar, même l’appui envahissant de la Première Dame ne suffiront pas à changer le cours des choses, Saint Louis changera de Maire le 23 janvier 2022.

Le peuple Saint Louisien uni vaincra!



And ak MTN liggeey NDAR

Unis et engagés, nous vaincrons !

Saint Louis, le dimanche 28 novembre 2021

Mary Teuw Niane