L’Association Nationale des Anciens Militaires Invalides du Sénégal s’est toujours honoré de sa collaboration exemplaire et multiforme avec l’Etat Major General des Armées. Elle ne saurait être indifférente à un départ qu’elle considère brusque et inattendu de son général d’armée aérien. Une mission difficile et périlleuse de traduire publiquement ce que chaque militaire en activité ou à la retraite ressent au moment du départ de notre Messi. Je crains de ne pas être tout à fait à la hauteur de cette tâche.

Aidez-nous à rendre un hommage mérité à ce grand chef. Oui un grand chef, que le chef suprême des Armées, son excellence Monsieur Macky SALL nous a bien choisi, un choix hautement salué par l’ensemble des Sénégalais, particulièrement nos forces de défenses et de sécurité. Nous vous en sommes très reconnaissant Excellence.



Aidez-nous à rendre un hommage mérité à ce grand chef de guerre. Oui un grand chef de guerre, qui vient d’atteindre un résultat maximal en y mettant qu’un minimum de moyen en œuvre, qui a apprécié de façon réaliste la situation la plus embrouillée, dont les probabilités de retrouver une issue était quasi nulle d’y apporter un dénouement tout en gardant son sang-froid. Le bien n’aime pas le bruit et le bruit ne fait pas de bien.



Aidez-nous à rendre un hommage mérité à ce grand manager. Oui un grand manager qui a montré et prouvé que la grandeur d’une nation ne se mesure pas par ses belles avenues ni par ses grattes ciels mais par sa capacité à prendre en charge les couches les plus démunies. Que les faibles ont des problèmes, les forts ont des solutions. Qu’il faut aimer les gens et s’intéresser à eux, que le vrai leader est celui qui grandit en faisant grandir ses collaborateurs et subordonnés.



Aidez-nous à rendre un vibrant hommage à ce grand bienfaiteur. Oui un grand bienfaiteur, qui ne lésine pas sur les moyens pour apporter un soutien considérable à ses subordonnés. La famille militaire est entièrement satisfaite de votre gestion. Ce sera très difficile d’énumérer l’ensemble des bienfaits et réalisations effectuées en un temps records sous votre commandement.



L’Armée est satisfaite de vous. Nous invalides, sommes très honorés car nous mesurons combien que vous tenez à la fraternité d’armée. Vous avez déniché qu’au-delà du handicap physique, mental, il y a cette nouveauté dans un vocabulaire qui vous est propre, le handicap social. Oui vous tenez à ce prolongement de la fraternité et vous mesurez la lourdeur de la prise en charge de certains grands invalides qui vivent difficilement dans leur maison. Keur Diambar yi récemment inauguré constitue une parfaite illustration de votre engagement à aider ceux qui sont déjà radiés des contrôles de l’armée. L’instauration de la journée de solidarité montre le chemin pour des lendemains meilleurs et constitue pour nous un moment fort pour pauser l’ensemble des difficultés que nous rencontrons dans la gestion de nos camarades invalides. Votre soutien financier a été hautement salué par l’ensemble des Invalides qui pleurent déjà votre départ et ne cesse de vous remercier.



Fénelon disait que : « c’est plus facile de trahir que de rester fidèle, plus facile de fuir que de faire face, plus facile d’oublier que de s’engager. Certains ont choisi la facilité et d’autres ont compris que le bonheur se gagne dans la difficulté ». Vous vous êtes engagé, parce que vous nous avez compris, comprendre le sacrifice suprême de nos membres, qui ont donné le meilleur d’eux pour la patrie. Vous vous êtes imposé par votre génie pour parvenir à une meilleure application des mesures législatives et réglementaires en vigueur pour témoigner la reconnaissance et la solidarité de l’Etat, mais surtout de réparer les dommages subis au service de la nation.



Nous sommes encore convaincus de bénéficier, même avec votre départ, de votre bienveillante attention, de votre disponibilité et de votre compréhension qui ne nous ont jamais fait défaut. Mon général, la nation à encore besoin de vous et incitons le chef suprême des armées à ne ménager aucun effort pour vous maintenir dans l’Etat afin de continuer à soutenir les concitoyens qui ont besoin d’homme d’état de votre dimension.



Que le bon dieu continue à éclairer votre parcours si riche, que chaque succès qui s’ajoute à ceux déjà réalisés fassent l’objet d’appréciations élogieuses de son excellence Monsieur Macky SALL, le président de la République qui s’est toujours montré solidaire à la chose militaire, d’admiration de vos collaborateurs et de l’estime des concitoyens.









ISSA GUEYE

Président de l'Association nationale des

anciens militaires invalides

(ANAMIS)









