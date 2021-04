jeudi 22 avril 2021 • 151 lectures • 0 commentaires

Depuis les deux dernières sorties de nos Lions, les détracteurs du Coach Aliou Cissé reprennent du poil de la bête comme pour dire que c'est le moment ou jamais.

Ils ont quelque part raison car s’il poursuit sa mission, il reviendra de la CAN 2022 auréolé de gloire avec des Lions Champions d Afrique. J'en suis convaincu. Donc c'est bien le moment ou jamais. Et puis, que reproche t-on à Aliou Cissé ? Il n a pas de fond de jeu, il n a pas d'équipe type etc.



De ce point de vue, Aliou me rappelle Aimé Jaquet et nous connaissons la suite. Et pourtant aucun autre entraineur n'a eu son palmarès. Bruno Metsu, paix à son âme, avait hérité d'une équipe bâtie par Peter, puis Amsata Fall. Par contre, quand Aliou venait, il n y avait plus d'équipe après la démission du français Alain Giresse. Il a fait venir des binationaux qu'il a su convaincre et atteint tous les objectifs que la fédération lui avait fixés.



Cela ne veut pas dire que tout est bon. Ce n'est pas le sens de mon propos. Nous pouvons et devons améliorer ce qui se fait au plan technique. C'est pourquoi je pense que les Coachs des équipes locale et olympique, doivent être les seconds de Aliou. Ceci garantirait une continuité d autant plus que l'expertise locale est là.



Que les Sergents recruteurs de cet entraineur étranger qui rêve de diriger les Lions observent une pause et arrêtent de polluer l'athmosphere autour de l'équipe qui a besoin de sérénité.



Nous avons besoin d'assurer la continuité tout en renforçant nos acquis. Alors prolongeons le contrat de Aliou et renforçons le staff par les autres coachs nationaux.



Ministre Serigne Mbacké Ndiaye