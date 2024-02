lundi 12 février 2024 • 954 lectures • 0 commentaires

iGFM (Abidjan) Au lendemain de son triomphe à la CAN 2023, la Côte d'Ivoire se prépare à vivre deux jours de festivités mémorables pour célébrer ses héros.

Une caravane avec le trophée et un concert prévu, ce lundi 12 février 2024 au stade Félix Houphouët Boigny d’Abidjan-Plateau après le sacre des Éléphants lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN 2023).



Au stade Félicia pour la présentation de la coupe aux supporters présents



Les Éléphants feront une caravane avec le Trophée à partir de 15h avec pour lieu de départ, leur quartier général, la maison Palmier, le Boulevard Latrille -Pont ADO - Boulevard Lagunaire Plateau -Treichville, Avenue Nanan Yamousso -Gare de Bassam -CHU de Treichville -Boulevard de Marseille -Carrefour Ancien Koumassi -VGE Grand Carrefour de Koumassi -VGE, Orca -VGE Palais des Sports -Place de la République, Plateau -Stade Félix Houphouët Boigny pour la présentation de la coupe aux supporters présents.



Réception au Palais de la République, mardi



Par ailleurs, les éléphants et leurs encadreurs seront reçus au Palais de la Présidence, mardi.



La sélection ivoirienne de football a remporté, la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations ( CAN) de football en battant les Super Eagles du Nigéria sur le score de (2-1) au terme d'une finale âprement disputée au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé. C'est son troisième titre.

