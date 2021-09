jeudi 23 septembre 2021 • 612 lectures • 0 commentaires

Tristesse et consternation à Fass Mbao. Au quartier Tally Mame Diarra, Y. B., un enfant de 10ans a tué par étranglement son camarade Thierno D. âgé de 7 ans. Selon le quotidien les Échos, le mis en cause s'amusait avec le défunt lorsque l'irréparable s'est produit.

Les faits se sont déroulés dans la journée du 20 Septembre. Vers 18 heures, deux jeunes garçons se retrouvent dans la rue et se livrent à une partie de jeu non loin de leurs maisons respectives. Puis soudain, Y.B, âgé de 10 ans, bondit sur son camarade de jeu T. D., âgé seulement de 7 ans et l'empoigne.

Mais le plus âgé réussit à prendre le dessus. Il accule son ami, le plaque au mur, l'immobilise et le tient en respect. Ce dernier se retrouve dans une mauvaise posture. Il s'écroule brusquement au sol et se cogne violemment la tête dans sa chute contre un object et sombre dans l'inconscience.

Des passants tombent sur la scène, relèvent l'enfant et l'acheminent directement au poste de santé de Fass Mbao. Malheureusement, il rend l'âme. Le médecin qui voit là une mort suspecte, alerte les limiers qui ouvrent une enquête.

Le mis mis en cause avouera en présence de sa famille. Ce pendant, le papa du defunt à pardonné au mis en cause et renonce à toute poursuite judiciaire.