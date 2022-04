lundi 18 avril 2022 • 860 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Une très triste nouvelle pour Cristiano et sa conjointe. La star a annoncé, sur ses plateformes numériques, qu’il viennent de perdre l'un de leurs bébés jumeaux.

«C'est avec la plus profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre fils. C'est la plus grande douleur qu'un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre bébé nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur», a indiqué l’attaquant de Manchester United.



Le footballeur d'ajouter : "Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour tous les soins et le soutien fournis. Nous sommes dévastés et demandons de la vie privée en ce moment très difficile."



Ronaldo et Georgina Rodriguez avaient annoncé, il y a quelques mois, attendre des jumeaux. En novembre, ils avaient révélé sur instagram qu'il s'agissait de garçons. Malheureusement, l'un d'entre eux n'a pas survécu.





