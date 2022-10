Tristesse et nostalgie : l'émouvant discours d'adieu de B. Sané à sa mère

mercredi 26 octobre 2022 • 215 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) Après plus de deux ans à la NBA Academy basée à Saly (Mbour), Babacar Sarr a pris la direction des Etats-Unis plus précisément à la NBA G League Ignite où il a signé un contrat de deux ans. Le basketteur international sénégalais qui a eu une enfance difficile aux côtés de sa mère, à Bignona (Sud Sénégal), lui a fait ses adieux avec un émouvant message, lors d'un entretien avec IGFM, à Saly, il y a quelques semaines. Tristesse et nostalgie.

Publié par Mamadou Salif editor

