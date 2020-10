lundi 26 octobre 2020 • 184 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) C’est dans un piteux état que Soda Nd a débarqué jeudi dernier, vers 5h du matin, dans les locaux du Bataillon des transmissions de l’Armée nationale, sis à Yeumbeul Nord, pour solliciter du secours et de l’assistance. La dame avait les cheveux en bataille et était très mal en point. Face aux militaires, elle déclare avoir été kidnappée, séquestrée puis violée à tour de rôle par trois agresseurs en fuite, qui se faisaient passer pour des gendarmes.

Selon, les Echos, Soda tombe dans l’embuscade des gangsters, qui se disent gendarmes

Alors que Soda marche toute seule sur le terrain de football à pas pressés dans la pénombre, elle est interceptée par trois individus inconnus, qui sortent brusquement d’un endroit obscur et se dressent par surprise sur le chemin de la jeune femme. Elle prend peur. Ses interlocuteurs hurlent sur elle et l’interpellent sur sa destination. Soda panique et répond qu’elle rentre chez elle à Dalifort. Elle reprend aussitôt son chemin et tente de s’en aller. Mais les quidams se présentent comme des gendarmes et lui barrent la route.

La dame est séquestrée et transformée en objet sexuel

Un des malfrats se rue tout à coup sur la jeune femme, l’attrape fortement par le bras et commence à la gifler. Celle-ci éclate en sanglots, résiste timidement à l’étreinte du gus et implore sa pitié. Un autre entre en action, étrangle par-derrière la bonne dame et la somme de garder le silence. Il la menace de mort et l’entraîne de force dans une maison abandonnée non loin. Tout le gang des trois agresseurs s’acharne sur elle. Ils lui retirent de force le pagne, la violent à tour de rôle. Ils lui arrachent ensuite son téléphone portable et prennent la fuite, en l’abandonnant seule sur les lieux dans un piteux état.