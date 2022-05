Trois ans sans salaire : Bamba kassé réagit enfin

jeudi 5 mai 2022 • 1181 lectures • 0 commentaires

Bamba Kassé, secrétaire général du syndicat national des professionnels de l'information et de la communication (SYNPICS) a réagi suite à une vague de soutien de journalistes et de citoyens sur les réseaux sociaux. En effet, il est privé de salaire depuis trois ans et interdit de travail à l’agence de presse sénégalaise. « Bonjour chers amis, Beaucoup d'entre vous ont été surpris et indignés par le traitement qui m'est réservé depuis 27 mois avec une rétention volontaire de salaire de la part de mon emplo

« Bonjour chers amis,

Beaucoup d'entre vous ont été surpris et indignés par le traitement qui m'est réservé depuis 27 mois avec une rétention volontaire de salaire de la part de mon employeur...je vous remercie de cet élan de dénonciation et vous rassure : Dieu m'assiste ! Vous savoir à mes côtés me réconforte ! On ne va pas flancher Inchallah.

La mission (défendre la profession) prime sur l'accessoire (les tentatives d'affaiblissement). Mes pensées aux deux femmes licenciées par le même gars. Si Cheikh Ndiaye a gagné son procès (rétention volontaire de salaire) l'espoir est permis que notre justice dira le droit...tôt ou tard ! », lit-on.

Cette sympathie notée depuis mardi soir 3 mai envers le défenseur des hommes de médias est la résultante de son discours accrocheur et captivant à la salle des banquets du palais de la République à l'occasion de la remise des cahiers de doléances au chef de l'État. Coïncidence ou ironie du sort, le dépôt des cahiers de doléances coïncide avec la journée de la liberté de la presse.

Publié par Ndeye Rokheya Thiane editor