iGFM – (Dakar) Le Président du Niger, Mahamadou Issoufou, a confirmé sa décision de ne pas briguer un troisième mandat à la tête de son pays, lors de la présidentielle du 27 décembre prochain. Dans un entretien avec France 24, il affirme :

"Je vous confirme que je ne vais pas briguer un 3 ème mandat. Je sais qu’il y a d’autres pays africains où il y a des 3 ème mandats, mais j’ai toujours dit que chaque pays est un cas particulier. Chaque pays a ses particularités". Selon lui, "la tendance générale en Afrique est à la limitation des mandats. Parce que les peuples veulent la limitation des mandats".

Il poursuit en indiquant qu’il a pris cette décision "parce que les peuples veulent la respiration démocratique. Et la respiration démocratique, c’est non seulement des élections démocratiques et transparentes, mais c’est aussi l’alternance".