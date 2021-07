jeudi 15 juillet 2021 • 660 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Face à la flambée des cas de covid-19, le Conseil national de gestion des épidémies (Cnge) s’est réuni aujourd’hui. Plusieurs recommandations ont été formulées.

Au sortir de la rencontre du Cnge, le ministre de la Santé a déclaré que «les chiffres de ces derniers jours montrent que le virus circule activement.» Ainsi, Le Cnge a formulé plusieurs recommandation. Parmi elles: le renforcement de la surveillance épidémiologique notamment la poursuite de la l’intensification de la surveillance des variants ; le renforcement du système de dépistage pour détecter plus tôt les cas de covid.



«Le Cnge recommande aux entreprises publiques et privées de privilégier le télétravail, de réduire le personnel dans les limites du possible. En outre, nous demandons à la jeunesse qui est fortement touchée par cette troisième vague, de se mobiliser notamment à travers les ASC et toute autre association », indique le ministre de la Santé. A cela, il faut ajouter le port du masque, le lavage des mains, entre autres. Ce, pour endiguer la troisième vague. (Ci dessous l'intégralité des recommandations)



Après avoir bien évalué les risques sanitaires, économiques et sociaux de cette forte augmentation du nombre de cas positifs, le CNGE recommande :