Trophées UNFP : Bamba Dieng finaliste pour le plus beau but de l'année !

vendredi 13 mai 2022 • 412 lectures • 0 commentaires

Sport

iGFM (Dakar) L’UNFP a dévoilé ce vendredi sa sélection des cinq plus beaux buts de l’année en Ligue 1 et il y en a pour tous les goûts. Retourné acrobatique, frappe de plus de 50 mètres, reprise de volée ou encore mouvement collectif de toute beauté, les amoureux du football ont désormais l'opportunité de voter pour leur favori sur le site de l’UNFP, avant la révélation du grand vainqueur ce dimanche. Bamba Dieng figure parmi les finalistes.



Oups, désolé, on est tout retourné par ces gestes exceptionnels 🙃 :



Bamba Dieng, Téji Savanier, Wahbi Khazri, Lucas Paquetá, Franck Honorat 💥



Vous avez un favori ? Votez ici : https://t.co/holN4l3QpC #TropheesUNFP pic.twitter.com/EjhExu0sEo PUBLICITÉ

— UNFP (@UNFP)

Publié par Mamadou Salif editor