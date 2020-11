samedi 7 novembre 2020 • 268 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) L’ère Donald Trump appartient, désormais, au passé. Sauf retournement de situation extraordinaire. À l’instar du président de la France ou de Barack Obama, le Président Macky Sall a tenu à féliciter le 46ème président des Etats Unis d’Amérique.

«Mes plus chaleureuses félicitations à Joe Biden et Kamala Harris pour leur victoire. Le Sénégal se réjouit de poursuivre ses excellentes relations d’amitié et de coopération avec les États-Unis d’Amérique», a-t-il indiqué dans un tweet.

Un peu plus tôt dans la soirée, le chef de l'Etat français, Emmanuel Macron, fit partie des premiers leaders politiques à féliciter le président élu: «Les Américains ont désigné leur Président. Félicitations Joe Biden et Kamala Harris ! Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d’aujourd’hui. Agissons ensemble !», a-t-il dit.