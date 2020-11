vendredi 6 novembre 2020 • 74 lectures • 0 commentaires

IGFM - Encore une fois les USA tiennent encore le haut du pavé et crèvent avec cette élection. Que d’encre et de salive du fait fondamentalement du pittoresque et atypique candidat républicain devenu 45ème président de la 1ère puissance du monde et lorgne encore le bureau ovale pour un second mandat (ici au moins c’est réglé !) .

C’est vrai que l’Amérique du fait de son gigantisme et de son immensité nous réserve toujours des surprises en mettant sur le siège /bureau ovale des personnages insoupçonnables renforçant l’idée que tout est possible au pays de l’Oncle Sam, l’essentiel est d’y croire. Washington a eu un cow-boy président, père et fils président, noir président, et que sais-je d’autres…et que peut-être la liste aurait pu continuer avec mari et femme se succédant donnant toujours corps au rêve américain « Yes it’s possible ! » paraphrasant le fameux « yes ,we can ! » déjà aux oubliettes.

Pour nous africains, le 1er président du monde n’a jamais considéré le continent noir comme priorité et la confirmation, c’est Obama au pouvoir pendant deux mandats et pour quel bilan pour l’Afrique ! De par le liens nous unissant à Barack , nous aurions pu tirer davantage mais le bureau ovale défend d’abord et surtout les intérêts américains et le reste en termes de sexe et couleur et religion suit après s’il n’est vite enterré. Que de désenchantements et d’illusions pour l’Afrique même si MCC/MCA et AGOA ont engrangé avec du nettement visible avec le millenium mais pas autant espéré avec les Obamas à la maison blanche : L’Afrique est restée sur sa faim avec un détournement géostratégique et si ce n’était pas la nouvelle donne avec la menace terroriste, le continent noir pèserait moins mais l’éclatement et la dissémination du péril salafiste et jihadiste surtout aux portes de l’occident ont chaviré toutes les cartes et repositionné le continent comme centre d’intérêt cachant mal l’esprit qui sous-tend ce brusque regain en réalité destiné à sauvegarder et à barricader les frontières des « Mariannes » trop près du flot de DAESH.

Mais comme toujours, l’Afrique et surtout les africains, un peu dindons de cette pièce au grand théâtre se sentent si impliqués et si engagés au point d’être des « been in America » et l’impérialisme yankee s’est fait encore sentir. Partout même chez le lambda, l’ordre du jour a tourné entre Trump et Biden comme à l’époque entre Hilary et Donald et dans les médias, ils ont crevé avec des pages spéciales et des grands formats tenant en haleine le pools des populations et surtout les détournant du train-train quotidien.(Aubaine pour le prince !) Plus américain, tu meurs ! Et même des sondages n’ont pas manqué en terre africaine donnant Biden vainqueur ou largement favori. Les tendances très matinales et très serrées d’Est en Ouest et même dans des Etats dits « safes » pour les démocrates ont tempéré les ardeurs et douché froidement certains foyers africains…pas loin du deuil ont basculé, c’est comme le deuil. : Oui Donald Trump tient encore le coup en ce 03 novembre 2020 et affiche beaucoup plus de sérénité. Et si Trump gagnait ou si Biden remportait… !

La donne ne changerait pas et ne changera pas, l’Afrique comptera pour des miettes et pour la portion congrue dans la politique étrangère du département d’Etat sous « républicains » ou « démocrates » : L’Amérique ne connaît et ne reconnaît que son intérêt et ne souffre d’aucun ressenti à ce niveau. Donc savons compter sur nous-mêmes d’abord et plus de complexes car même à cette étape d’une perception d’une démocratie aboutie ,le continent noir a à revendre du bagout, cette campagne américaine a décelé des niveaux très bas dans l’offre et le message fournis avec des candidats que répugneraient des régimes dits « bananières » de sous les tropiques. Aujourd’hui, les joutes américaines ont révélé des lacunes et hontes qui mériteraient une requalification des USA dans le barème « ISO 20… » de qualité des grandes démocraties de ce monde.

Si ça ne tenait qu’à cela, la composition du G5 serait revisitée avec des rétrogradations. Africains de tous pays et de toutes latitudes, un redressement et un sursaut s’imposent pour un autre cap de bonne espérance oui et surtout de foi en soi pour des lendemains salvateurs. (Point de morale !)

IBOU SENE KAOLACK