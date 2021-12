lundi 6 décembre 2021 • 603 lectures • 1 commentaires

Chelsea s'est incliné face à West Ham sur deux erreurs d'Edouard Mendy, samedi (3-2). Chose très inhabituelle pour le portier des Blues, qui montre un grand niveau depuis son arrivée. Son entraîneur, Thomas Tuchel, reconnaît que son gardien est dans une période difficile.

Thomas Tuchel (entraîneur de Chelsea) : « Edouard Mendy traverse une période difficile. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il semble avoir perdu un peu de confiance. D'accord, sa prise de décision n'était pas au top aujourd'hui (samedi) sur le premier but, mais nous l'avons aussi mis dans une situation très délicate. Il aurait pu sauver la situation mais il ne l'a pas fait.



Nous sommes loin, très loin de blâmer qui que ce soit mais nous devons admettre que nous faisons trop d'erreurs cruciales en ce moment qui nous ont coûté une victoire contre Manchester United et aujourd'hui aussi. Je n'ai pas vu notre performance diminuer, la performance est suffisante pour même gagner le match mais ce que nous voyons clairement, c'est que nous donnons des buts faciles et c'est très inhabituel.



« Nous ne sommes pas assez bons sur les détails en ce moment »



Nous faisons de grosses erreurs qui mènent à de grosses occasions qui mènent à des buts faciles. C'est ce que nous avons fait en trois journées, contre Man United, Watford et aujourd'hui encore. Si vous faites cela à ce niveau, vous ne pouvez pas espérer avoir un résultat. La course au titre n'est pas importante pour le moment.



Ce qui est important, c'est toujours les 90 prochaines minutes et ce qui est important, c'est d'avoir la bonne concentration, la bonne attitude et de s'occuper des détails. Nous ne sommes pas assez bons sur les détails en ce moment. Nous faisons trop de grosses erreurs et nous devons nous soucier des détails. Il n'y a pas besoin de poser des questions ou de commencer à douter de la vue d'ensemble. »

