iGFM (Dakar) Liverpool remporte la Carabao Cup après une séance de tirs au but dramatique de 22 penalties contre Chelsea… et Kepa est le Seul joueur à manquer après avoir été introduit par Thomas Tuchel en fin de prolongation. Tuchel a fait appel au spécialiste des tirs au but de Chelsea en faisait sortir Edouard Mendy pour le remplacer avec le gardien de but espagnol.

Non seulement Kepa Arrizabalaga n’a pas arrêté l’un des 11 tirs au but de Liverpool – toute l’équipe lui en a passé un – mais il a ensuite envoyé son propre tir au but, le 22e du match, en orbite à mi-chemin de l’extrémité de Liverpool. C’est ainsi que Jurgen Klopp et ses joueurs ont remporté le premier trophée national de la saison, après l’un des plus beaux matchs nuls et vierges auxquels il est possible d’assister, au cours duquel Chelsea s’est procuré de bonnes occasions de but, mais n’a pas pu les concrétiser. Tuchel avait effectué la même manœuvre en finale de la Supercoupe de l’UEFA au début de la saison, avec des résultats différents. L’ironie est que, jusqu’à son retrait tardif, Edouard Mendy, le gardien de but titulaire de Chelsea, avait été le meilleur joueur sur le terrain.



En Angleterre, l’entraîneur de Chelsea est sévèrement attaqué après avoir fait ce choix concernant la séance de tir au but. Ce sont les Reds qui ont soulevé le trophée comme on peut le voir sur la Une de The Guardian. «Le bonheur des Reds», titre le canard. Dans un match sans but, les deux équipes se sont départagées aux tirs au but. Alors qu’Edouard Mendy a réalisé un match solide, Thomas Tuchel a choisi Kepa comme gardien pour la séance. C’était «un conte à 3 gardiens» entre Mendy, Kepa pour les Blues et Kelleher pour le Reds pour The Times. Les tireurs n’ont pas failli et Kepa a dû tirer un penalty, qu’il rate complètement. Son entrée en jeu serait un mauvais choix pour beaucoup de journalistes. Ce matin, «Thomas Tuchel est accusé d’avoir détruit le rêve de Chelsea à Wembley» comme l’explique The Sun.



