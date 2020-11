mercredi 4 novembre 2020 • 233 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

IGFM - Le Juge d’instruction près du Tribunal de Grande intense de Ziguinchor a refusé la liberté provisoire demandé par les 25 personnes détenues dans le cadre de la tuerie de Boffa Bayotte.

Des détenus qui continuent toujours, avec leur avocat en charge de leur défense Me Clédor Ciré Ly, clamé leur innocence dans ce dossier.

Mamadou Lamine Fakéba Diémé, l’imam de Toubacouta, René Capain Bassène, Cheikh Oumar Diédhiou, un marabout du village de Toubacouta, Alioune Badara Sané, Tombon Arona Badji, Moussa Diédhiou, Papya Sané dit Daguène, Vieux Mady Tall, Abdou Sané, Alioune Badara et Landing Sané dit Téréma, des frères dont le père de 83 ans, Seyni Sané, est mort en détention dans le cadre de cette affaire, Adama Diémé, Alphousseyny et Ousseynou Badji des jumeaux, Nfally Diémé, Mamadou Lamine Sagna dit Dou, Oumar Ampoï Bodian, Abdou Sané, comme Abdou Sagna et son fils Abdou Karim Sagna, 25 ans mécanicien de son état, continuent toujours de séjourner à la citadelle du silence.

IGFM