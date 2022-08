Turquie : Attaquée par un serpent, une fillette de 2 ans tue le reptile… en le mordant !

mardi 23 août 2022 • 189 lectures • 0 commentaires

International 15 mins Taille

PUBLICITÉ

iGFM – (Dakar) Les faits se sont déroulés mercredi dernier à Bingöl, ville située dans l’est de la Turquie. Une petite fille de 2 ans était en train de jouer dans le jardin de la demeure familiale. L’enfant se serait mis à hurler comme le rapporte The Sun. Et pour cause, elle venait d’être mordue par un serpent.

Il semble que dans un premier temps, la fillette s’amusait avec le reptile. Quand des voisins, alertés par les cris, sont arrivés pour porter secours à la petite victime, ils l’ont découverte avec un serpent de 30 centimètres coincé dans la bouche. PUBLICITÉ

Il en ressort que la petite fille avait été mordue à la lèvre par le serpent, et en réponse, l’a elle-même mordue. L’invertébré n’a pas survécu à cette réaction. Le voisinage a prodigué les premiers soins à la fillette, avant de la conduire par mesure de précaution à l’hôpital de la maternité et des enfants de Bingöl. L’enfant, qui y est restée 24 heures en observation, se portait bien aux dernières nouvelles. PUBLICITÉ

Galerie photos

Cet article a été ouvert 189 fois.

Publié par Mame Fama GUEYE editor