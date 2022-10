samedi 15 octobre 2022 • 220 lectures • 0 commentaires

La méga star de la musique africaine, Youssou Ndour, était devant la presse lundi dernier à la Maison de l'Afrique d'Ankara, la capitale de la Turquie, en prélude au concert qu'il a donné dans le cadre du Festival de la Route de la Culture, organisé par le ministère de la Culture et du Tourisme de la Turquie. Il a exprimé son admiration face au concept de la Maison de l'Afrique, fondée par la Première dame turque, Emine Erdogan, en vue de promouvoir le savoir-faire des artisans africains en Turquie.

Devant les médias, l’artiste planétaire a soutenu que «celui qui veut faire du bien à l'Afrique et qui oublie l'artisanat, n'atteindra pas son objectif». «Je trouve que l'Afrique est bien représentée ici [Maison de l'Afrique : NDLR] et le modèle est basé sur le gagnant-gagnant, parce qu'il y a une sorte de visibilité et de promotion pour faire vendre les produits de l'artisanat et de la culture», a-t-il ajouté.

Tout en remerciant les organisateurs du Festival de la Route de la Culture, il a souligné que la culture est un "moteur de développement" qui, aux côtés des autres secteurs, doit être au service du développement des rapports entre les peuples.

Le Festival de la Capitale de la Route de la Culture se tient à Ankara du 16 septembre au 23 octobre. Il est organisé par le ministère turc de la Culture et du Tourisme.