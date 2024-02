vendredi 26 janvier 2024 • 335 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Laboratoire de parasitologie de la Faculté de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop a reçu hier un appui conséquent en matériel médical qui lui a été remis par l’Usaid.

L’Usaid /Pmi (Us Président’s Malaria Initiative) a offert au Laboratoire de Parasitologie Médicale de la Faculté de Médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, du matériel de Biologie Moléculaire pour un montant d’environ 108 millions de francs CFA. Un geste hautement salué par les autorités universitaires.



Présidant la séance de réception hier jeudi à la faculté de médecine, la vice-rectrice de l’Ucad a souligné que ces équipements ont à la fois une portée pédagogique, scientifique, sanitaire et politique. «Parce qu’ils vont permettre de former nos jeunes sur ces techniques de biologie moléculaire, et de renforcer leurs capacités. Elles vont renforcer les capacités de recherche du laboratoire de parasitologie, et tous les hôpitaux nationaux du Sénégal dans lesquels nos médecins enseignants chercheurs interviennent», a indiqué Pr. Aminata Niang Diène.



Le Représentant du Doyen de la Faculté de médecine a, lui aussi, remercié les partenaires qui ont bien voulu mettre à disposition ces outils. «Ce matériel va, à coup sûr, relever le plateau technique du service de parasitologie. Et qui parle de relèvement du plateau technique parle effectivement de la prise en charge des populations et de l’accompagnement des jeunes collègues dans l’accomplissement de leurs objectifs académiques», se réjouit-il.



Le Pr Babacar Faye, Chef du Service de Parasitologie et Directeur du Cea AGIR a expliqué que le don est composé de d’un séquenceur qui permettra d’étudier les aspects génétiques et génomiques des parasites et apporter des réponses à des questions actuelles en termes de prévalence, de distribution, résistance et de transmission. Un équipement important, qui pourra, en dehors du paludisme, servir pour d’autres pathologies plus ou moins endémiques. Dans le lot, figurent aussi un extracteur d’Adn et un poste de sécurité microbiologique.



Représentant l’Usaid durant la cérémonie, le Dr Ababacar Sadou a réitéré l’engagement de l’Usaid à accompagner les universitaires dans le renforcement de leurs capacités de recherches dans le domaine de la Santé. Magnifiant la relation exemplaire existant entre le programme nationale de lutte contre le palu et les institutions de recherches du Sénégal, M. Sadou espère que le matériel offert «participera à améliorer et faciliter la qualité du travail du laboratoire de parasitologie.»