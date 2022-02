Le message fort de Youssou Ndour aux étudiants: " Cette coupe est la votre"

mardi 8 février 2022 • 252 lectures • 1 commentaires

Vidéo 3 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM-(Dakar) «Cette coupe est la votre. Je suis témoin de votre engagement et de votre soutien sans faille à notre équipe nationale. Vous avez souffert, pleuré, et supporté des déceptions, mais aujourd’hui votre determination, votre engagement et votre soutien a porté ses fruits. Vous êtes récompensés». C’est le message fort que Youssou Ndour a adressé aux étudiants de l’Université Cheikh anti Diop de Dakar.

Cet article a été ouvert 252 fois.

Publié par Birame Ndour editor