vendredi 12 août 2022 • 575 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'UEFA a choisi ce vendredi pour annoncer les trois finalistes pour le titre de joueur de l'année. Et sans grande surprise, Karim Benzema (34 ans) y figure.

Ce vendredi soir, les noms des joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2022 vont être dévoilés sur la chaîne l'Equipe. L'UEFA a choisi le même jour pour annoncer les trois finalistes pour le titre de joueur de l'année. Et sans grande surprise, Karim Benzema (34 ans), vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions, y figure.



Karim Benzema, Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne



«Karim Benzema, Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne sont les trois nommés pour le titre de Joueur de l'année UEFA 2022. Le lauréat sera désigné, de même que les Entraîneur ou Entraîneure d'équipe masculine et féminin de l'année, et la Joueuse de l'année, lors de la cérémonie de tirage au sort de la phase de groupes de l'UEFA Champions League 2022/23 à Istanbul (Turquie), le jeudi 25 août». Résultat dans quelques jours pour connaître le vainqueur.