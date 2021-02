samedi 13 février 2021 • 314 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Vainqueur (0-2) du Mali, samedi, à Thiès, le Sénégal a remporté le tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A) qualificatif à la phase finale de la CAN de la catégorie, le mois prochain au Maroc.

Déjà qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans prévue, au Maroc en mars 2021, le Sénégal se devait de finir la compétition sur une bonne note. Face à des Maliens également qualifiés mais qui ont une même ambition qu'eux, les Lionceaux ont montré un meilleur visage en première période. La preuve, ils ont mené à la pause grâce à Mamadou Gning qui a ouvert le score à la demi-heure de jeu (30').

En seconde période, les hommes de Malick n'ont pas trop convaincu sur le plan offensif. Ils ont été secoués par le Mali qui voulait revenir à la marque. Mais, défensivement, les Sénégalais ont tenu avant de surprendre leurs adversaires contre le cours du jeu suite à un penalty tranformé (81') par Ibou Sané, le meilleur buteur du tournoi avec trois réalisations. Son but a d'ailleurs permis au Sénégal de remporter la finale de l'UFOA/A avec la manière.

Tension en fin de partie

Mais, en fin de partie, il y a eu tension après le but malien refusé par l'arbitre central, Moussa Diou. Les Maliens n'ont pas apprécié le jugement du Mauritanien. Ils ont d'ailleurs affiché leur colère auprès de l'arbitre assistante, Ngum Fatou. Malgré tout, l'arbitre n'a pas changé sa décision et le score n'a pas bougé. Les cadets sénégalais restent maîtres chez eux et donnent rendez-vous du 13 au 31 mars pour la CAN U17, au Maroc.