iGFM (Dakar) Victorieux d’entrée de la Gambie (4 – 2), les « Lionceaux » cadets du Sénégal négocient ce mardi leur place en demi-finales du tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A), qualificatif à la CAN de la catégorie, le mois prochain au Maroc. A 17h, au stade Lat Dior de Thiès, ils feront face à la Mauritanie battue 0 – 2 par la Gambie, lors de la 2ème journée du Groupe A.

Dans cette poule à trois équipes, un nul suffirait au bonheur des garçons du coach Malick Daf, voire même une courte défaite, pour accéder en demi-finales. Mais, en hôtes de la compétition et décidés à se qualifier à la CAN U17 « Maroc 2021 », les jeunes Sénégalais ne voudront certainement pas s’en contenter. Leur objectif sera de signer un deuxième succès et de finir en tête de leur poule.

Dans l’autre poule, à partir de 14h, le Mali et la Guinée Bissau qui ont tous deux battu la Sierra Leone et déjà qualifiés pour les demi-finales, s’affronteront pour savoir laquelle des deux équipes terminera première de ce groupe A.

