dimanche 14 février 2021

iGFM (Dakar) Malgré sa victoire finale devant le Mali (0-2), au tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A) qualificatif à la phase finale de la CAN de la catégorie, le mois prochain au Maroc, le Sénégal a connu des débuts difficiles lors de sa préparation.

"On avait deux objectifs dans ce tournoi. Celui de valider notre billet pour la CAN et de remporter le trophée. Et nous avons atteint nos objectifs de la plus belle des manières. On savait depuis le début que ça allait difficile surtout avec la pandémie, on avait dû mal à former une équipe. C’est la suite que les gens ont compris qu’il faudra vivre avec le virus et avancer. Ils nous ont demandé de bâtir une équipe. Les premiers mois étaient trop durs", a relevé Malick Daf, l'entraîneur des cadets du Sénégal.

"Des reproupements périodiques avec plus de 105 joueurs utilisés"

"On a commencé avec des regroupements périodiques, plus de 105 joueurs ont été utilisés. On a eu quelques problèmes avec les tests IRM mais au final nous avons réussi à bâtir une équipe compétitive. Nous avons également fait une très bonne préparation notamment avec les matchs amicaux contre des grandes équipes", a expliqué le meilleur entraîneur du tournoi de l'UFOA.

Pour rappel, Malick Daf conduira l'équipe cadette à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc du 13 au 31 mars 2021. Le Mali sera également au rendez-vous en tant que second représentant de la zone ouest A.