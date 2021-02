jeudi 11 février 2021 • 1 lectures • 0 commentaires

Sport 1 min Taille

iGFM (Dakar) Sans surprise, l’équipe du Sénégal a décroché sa qualification à la finale de samedi du tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A) et à la phase finale de la CAN de la catégorie, le mois prochain au Maroc.

Sans trop forcer mais avec la manière, les cadets sénégalais sont restés sur leur dynamique. Après un parcours jusqu’ici bon, ils n’ont pas eu pitié de leurs voisins de la Guinée Bissau qui ont été inexistants.

Famady Traoré (29’) et Modou Niang (41’) ont permis au Sénégal de mener à la pause (2-0) à l'issue de 45 premières minutes riches en possession de balle.

Ibou Sané (49’) et Mame Faye (53’) ont plié la partie en début de seconde période.

Très séduisant depuis le début du tournoi, le Sénégal se qualifie ainsi en finale du tournoi de l’UFOA/A et à la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans qui aura lieu au Maroc en mars 2021. Ce sera la troisième participation des Lionceaux à une CAN.

En attendant, les hommes de Malick Daf tenteront de remporter la finale du tournoi de l'UFOA/A, samedi, à Thiès, contre le Mali également qualifié à la prochaine CAN.