dimanche 22 novembre 2020 • 252 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) L'équipe nationale du Sénégal a battu (5–1) la Gambie dimanche, à Thiès, lors de son deuxième match du tournoi de l'UFOA Zone Ouest A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U20. Les Lionceaux se qualifient pour les demi–finales.

Tenus en échec lors de leur premier match par la Sierra Leone les hommes de Youssouf Dabo se devaient de se rattrapper pour éviter l'humiliation à domcile. Face aux Gambiens, ils ont vite mené au score grâce à Samba Diallo (4'). La Gambie est revenue au score en fin de première période sur une réalisation signée Momodou Bojan (45'). Sans trop tarder, le Sénégal a repris l'avantage sur un penalty transformé par son capitaine Dion Lopy (45+2), permettant à ses partenaires d'aller à la pause avec cet avantage de 2 buts 1.

Histoire de penalties

Lopy a creusé l'écart en début de seconde période sur une frappe à l'entrée de la surface (48'). En menant par 3 buts 1, les Lionceaux sont à l'abri. Mais, ils ont préféré mieux se rassurer. Mohammed Ba inscrit la 4e but sénégalais sur un penalty (52'). Les hommes de Dabo auraient pu enchaîner avec un 5e but si Lopy n'avait manqué son second penalty.

Mais, il a fallu attendre en fin de partie que Ahmed Mandefu mette les Gambiens à terre avec le 5 buts 1, le score final. Une victoire méritée qui envoie le Sénégal en demi–finales de l'UFOA avec 4 points dans le groupe A. Le Sénégal connaîtra son adversaire à l'issue de la phase de poules du groupe B.

Pour rappel, le vainqueur du tournoi sera qualifié pour la CAN U20 prévue en Mauritanie en 2021.