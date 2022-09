vendredi 30 septembre 2022 • 88 lectures • 0 commentaires

International 23 mins Taille

iGFM (Dakar) En Ukraine, ce vendredi, 30 morts et 88 blessés ont été enregistrés, dans la frappe à Zaporijjia, selon un nouveau bilan.

La frappe récemment survenue sur une colonne de voitures de civils à la limite entre la zone ukrainienne et la zone occupée par les Russes dans la région de Zaporijjia, dans le sud, a fait au moins 30 morts et 88 blessés, selon un nouveau bilan communiqué vendredi par la police ukrainienne. « Trente morts et 88 blessés à la suite d'un autre crime de guerre russe à Zaporijjia», a dénoncé sur Facebook le chef de la police ukrainienne, Igor Klimenko. Le précédent bilan faisait état de 25 morts.



Avec RFI