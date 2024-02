vendredi 26 janvier 2024 • 3365 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Collège de supervision de la Commission bancaire de l’Umoa a, de nouveau, abattu une sanction sur une banque installée au Sénégal.

Une sanction disciplinaire et pécuniaire. C’est ce dont a écopé un établissement de crédit installée au Sénégal. En effet, lors de sa session tenue le 18 décembre 2023, la Commission Bancaire de l’Umoa, après avoir entendu les dirigeants de l’établissement concerné, a prononcé un blâme à l'encontre de la banque installée au Sénégal. Son nom n'a pas été dévoilé.



Cette sanction disciplinaire est motivée par le non-respect des termes de l’injonction donnée par Décision du 9 décembre 2020 ainsi que des insuffisances dans la gestion et des infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit. La Bceao a décelé «des faiblesses dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de cette banque».



En sus de la sanction disciplinaire, l’établissement de crédit a écopé d’une sanction pécuniaire d’un montant de 300 millions de francs Cfa. Ce, conformément aux dispositions de l’Instruction n° 006-05-2018 du 16 mai 2018 fixant les modalités d’application des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission Bancaire de l'Umoa à l’encontre des établissements de crédit de l’union monétaire.