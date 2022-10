mercredi 26 octobre 2022 • 1044 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Dans son nouveau livre “La Couleur des fantômes”, dont la sortie est prévue ce mercredi 26 octobre, Jean-Jacques Debout, ancien ami proche de Johnny Hallyday, revient sur le passé amoureux tumultueux du Taulier. Le mari de Chantal Goya en profite également pour tacler Laeticia Hallyday, la dernière femme du chanteur, avec qui il n’a jamais eu une bonne relation.

Dans son ouvrage “La Couleur des fantômes”, Jean-Jacques Debout s’exprime sur la disparition des plus grands artistes français de notre époque, à l’instar de Johnny Hallyday, décédé en décembre 2017. Dans ce livre, l’artiste se confie notamment ses relations avec le Taulier, dont il a été très proche pendant de longues années, et fait quelques révélations sur la vie intime du chanteur. Il en profite également pour régler ses comptes avec Laeticia Hallyday, la dernière femme de Johnny.

“Malheureusement, j’ai arrêté de fréquenter régulièrement Johnny Hallyday à partir de son mariage avec Laeticia, en 1996", affirme-t-il d’entrée de jeu, avant de critiquer ouvertement la mère de Jade et Joy: “Je me demandais ce qu’il trouvait à cette jeune femme, et parfois, je me demandais comment il faisait pour la supporter.” Selon lui, le chanteur avait surtout “besoin” de Laeticia dans sa vie. “Il m’a dit un jour qu’elle était la seule femme qui a vraiment pris la peine de s'occuper de lui dans sa vie. Il ne croyait plus aux mariages d’artistes.”

“Je ne peux pas vivre avec une artiste”

Le célèbre chanteur lui aurait même confié que si ses anciens mariages avaient échoué, c’était parce qu’il se sentait incapable de partager sa vie avec une personne connue. “J’ai aimé Sylvie, j’ai aimé Nathalie, j’ai tout essayé, mais il n’y a rien à faire. Je ne peux pas vivre avec une artiste”, aurait déclaré Johnny. Il aurait ensuite ajouté: “J’ai besoin d’une femme qui s’occupe de moi, de mes chemises, et qui me dise quelles chaussettes je dois mettre.” Jean-Jacques Debout se souvient également des tensions entre le Taulier et Laeticia Hallyday: “Johnny était un peu soupe au lait, alors il l’engueulait. Qu’est-ce qu’elle prenait!”