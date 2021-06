mercredi 30 juin 2021 • 297 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) L’astéroïde numéroté (35462) 1998 DW23, découvert le 27 Février 1998, va porter le nom de l’astronome Sénégalais Maram Kairé. L’astre fait partie de la ceinture principale d'astéroïdes gravitant autour du Soleil entre les planètes Mars et Jupiter.

L'astéroïde (35462) Maramkaire a été découvert au Centre de recherches en géodynamique et astrométrie (CERGA), à Caussols en France, par le projet scientifique européen OCA-DLR Asteroid Survey (ODAS). Le découvreur, Alain MAURY, a annoncé la nouvelle au sénégalais Maram KAIRE en ces termes: «Tu honores l'astronomie, c'est normal que l'astronomie t'honore».

L'astronome sénégalais, Maram Kairé n’a pas tardé à réagir. «C'est avec un grand honneur, une reconnaissance et un enthousiasme bien particulier que j'accueille cette décision de donner mon nom à un objet du Système Solaire. Il s'agit bien plus qu'un honneur de voir sa modeste personne associée à l'histoire Système Solaire et gravée pour l'éternité dans la liste des astres qu'on a tant aimés, observés et étudiés», a-t-il indiqué.