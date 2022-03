lundi 14 mars 2022 • 1264 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'attaquant du Pyramids FC, Ramadan Sobhi, manquera les deux matches de qualification de l'Égypte contre le Sénégal en raison d'une blessure au genou, renseigne le média égyptien Kingfut.

Pyramids a fait match nul avec le CS Sfaxien (CSS) tunisien en Coupe de la Confédération de la CAF dimanche, assurant sa place en quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF.



Ils devront faire face sans leur joueur vedette Ramadan Sobhi dans leur quête pour dominer leur groupe, qui a été remplacé lors du match contre le CSS à la 39e minute en raison d'une blessure.



Le joueur de 25 ans a subi plusieurs tests médicaux à son retour au Caire, et le premier médecin de l'équipe, Mostafa El-Moniry, a révélé qu'il avait un caillot de sang dans les os autour de son genou droit.



Sobhi commencera immédiatement un programme de récupération de deux semaines afin de retrouver la pleine santé sous la supervision du personnel médical de Pyramids. Cela signifie qu'il manquera les deux matchs contre le Sénégal.



Les Pharaons devraient affronter les Lions de la Teranga lors du troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le match aller devrait se jouer au stade international du Caire le 25 mars, le match retour se déroulant quatre jours plus tard, le 29, à Dakar.