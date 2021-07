mardi 6 juillet 2021 • 177 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aucune des 28 personnes à bord d’un avion russe An-26 n’a survécu à son accident mardi dans l’extrême est du pays, interfax et les agences de presse RIA ont cité des sources dans les services de secours comme disant.

L’avion, en route de la capitale régionale Petropavlovsk-Kamchatsky vers le village de Palana, a perdu le contact avec le contrôle aérien pendant le vol, selon le ministère russedes Urgences.

Il y avait 22 passagers et six membres d’équipage à bord, a indiqué le ministère. La maire du village, Olga Mokhireva, était parmi les passagers avec quatre responsables du gouvernement local, ont déclaré les autorités locales.

L’avion, un biturbopropulseur bimoteur Antonov An-26, était en approche pour l’atterrissage lorsque le contact a été perdu à environ 10 kilomètres de l’aéroport de Palana. Le temps dans la région était nuageux à l’époque, a déclaré l’agence de presse Interfax, citant le centre météorologique local.

« Tout ce que l’on sait pour l’instant, ce qu’il a été possible d’établir, c’est que la communication avec l’avion a été interrompue et qu’il n’a pas atterri », a déclaré à l’AFP Valentina Glazova, porte-parole du parquet local des transports.

Les équipes de recherche dans la péninsule reculée du Kamtchatka, dans l’extrême-est du Kamtchatka, ont trouvé l’épave de l’avion, selon l’agence de l’aviation du pays.

« Les sauveteurs ont trouvé l’épave de l’avion. Compte tenu des caractéristiques géographiques du paysage, les opérations de sauvetage sont difficiles », a déclaré l’agence de l’aviation dans un communiqué envoyé par courriel, ajoutant que les débris ont été trouvés le long de la côte pacifique de la région.

Mauvaise maintenance des aéronefs, normes de sécurité laxistes

La Russie, autrefois connue pour ses accidents d’avion, a amélioré son bilan en matière d’aviation et de sécurité du trafic aérien ces dernières années.

Mais la mauvaise maintenance des avions et les normes de sécurité laxistes persistent, et le pays a connu plusieurs accidents aériens mortels ces dernières années.

Le dernier accident aérien majeur a eu lieu en mai 2019, lorsqu’un Sukhoi Superjet appartenant à la compagnie aérienne Aeroflot s’est écrasé et a pris feu sur la piste d’un aéroport de Moscou, tuant 41 personnes.

En février 2018, un An-148 de Saratov Airlines s’est écrasé près de Moscou peu après le décollage, tuant les 71 personnes à bord. Une enquête a par la suite conclu que l’accident avait été causé par une erreur humaine.

La Russie est également fréquemment le fait d’être victimes d’incidents aériens non mortels qui entraînent des vols réacheminés et des atterrissages d’urgence, généralement en raison de problèmes techniques.

En août 2019, un vol d’Ural Airlines transportant plus de 230 personnes a effectué un atterrissage miraculeux dans un champ de maïs de Moscou après qu’un troupeau d’oiseaux a été aspiré dans les moteurs peu après le décollage.

En février 2020, un Boeing 737 d’Utair transportant 100 personnes s’est écrasé sur le ventre dans le nord de la Russie après un dysfonctionnement de son système d’atterrissage. Tous les passagers du vol et son équipage ont survécu.

Voler en Russie peut également être dangereux dans les régions isolées du vaste pays avec des conditions météorologiques difficiles telles que l’Arctique et l’Extrême-Orient.

France24