iGFM (Dakar) Un bâtiment du tribunal de Dakar a pris feu, ce jeudi matin, selon plusieurs sites sénégalais dont PressAfrik.

Un violent incendie s'est déclaré ce mercredi matin au tribunal de Dakar, renseignent nos confrères. Et de préciser que "l'incendie aurait été provoqué par une explosion de gaz. C'est au rez-de-chaussée, précisément dans la salle des archives, qu'il est parti avant de consumer une bonne partie du mobilier."



Le média poursuit : "Les sapeurs-pompiers ont débarqué pour éteindre les flammes et une ambulance est aussi déployée sur les lieux.



Les gendarmes ont quadrillé le lieu du sinistre avant d'évacuer toutes les personnes présentes au palais de justice de Dakar."



Des pertes en vies humaines et des blessés ne sont pas signalés au moment de l'incendie.