iGFM – (Dakar) Le jeune rappeur Costa Titch, 27 ans seulement, s'est effondré sur scène en plein concert. Les causes de sa mort restent à déterminer.

C'est un véritable drame qui s'est déroulé ce samedi 11 mars 2023 en Afrique du Sud. Le rappeur Costa Titch était en plein show dans une salle de la banlieue de Johannesburg, en Afrique du Sud, quand il s'est soudainement effondré. Il venait de mourir sur scène.

Une autopsie va avoir lieu

Que s'est-il passé ? C'est ce que les forces de l'ordre vont tenter de découvrir dans les jours et les heures à venir, avec une enquête en cours. La police n'a pas communiqué beaucoup de détails au sujet du drame, si ce n'est qu'il s'est "effondré alors qu'il se produisait en concert". Une autopsie est prévue, sachant que la cause du décès n'a pas encore été établie.

Des vidéos du concert où le rappeur est décédé ont beaucoup été diffusées sur les réseaux sociaux. On voit le jeune homme de 27 ans tomber une première fois, le micro à la main. Il se relève ensuite, avant de retomber plus loin, sans se relever cette fois. Les autres artistes présents sont vite intervenus auprès de leur ami. En vain.

Qui est la victime Costa Titch ?

Costa Titch est un rappeur connu et reconnu sur la scène artistique sud-africaine. A seulement 27 ans, il avait déjà plusieurs succès sur son CV, comme un titre avec le célèbre rappeur nigérian Akon, qui culmine à un million de vues sur YouTube. Son plus gros succès semble toutefois être le hit "Big Flexa", avec C'buda M, Alfa Kat, Banaba Des, Sdida et Man T. Avec 45 millions de vues.

Sur Instagram, il compte près de 600 000 abonnés. Un compteur qui risque encore d'augmenter avec la triste nouvelle. Il était l'un des plus fiers représentants du genre musical amapiano. Le rappeur sud-africain Da L.E.S. s'est fendu d'un tweet, pleurant "Un grand talent parti trop tôt".